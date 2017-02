¿Póker? Dominado. A por el siguiente reto…

El póker, como anteriormente el ajedrez o el Go, pasa a engrosar los juegos que un conjunto de algoritmos ya es capaz de hacer mejor que una persona. El pasado día 31 de enero, tras veinte días de partidas de Heads Up, No Limit Texas Hold ‘em, cuatro humanos considerados entre los mejores jugadores de póker profesionales del mundo fueron derrotados por una inteligencia artificial, Libratus, producto del trabajo de investigadores de Carnegie Mellon dirigidos por Tuomas Sandholm.

Veinte días mirando pantallas de ordenador, jugando unas 120,000 manos, y reuniéndose por las noches en sus habitaciones de hotel para coordinar estrategias conjuntas para vencer a la máquina no han sido capaces de vencer a un algoritmo que rápidamente entendía las estrategias seguidas por los humanos y se las arreglaba para neutralizarlas.

La partida, en realidad, estuvo claramente dominada por Libratus desde el primer momento: los jugadores humanos no llegaron a estar siquiera cerca de la victoria en ningún momento. De hecho, mantener el campeonato hasta el final tenía como objetivo obtener una victoria que pudiese ser considerada estadísticamente significativa, es decir, que con un 99.7% de probabilidad puede decirse que no es producto del azar.

Pero con todo lo interesante y lo morboso que pueda representar la victoria de una máquina en un juego como el póker, eso no es lo realmente importante. Lo que verdaderamente importa es que los algoritmos empleados no eran específicos del juego del póker, ni trataban de explotar los errores del contrario. Simplemente tomaban como entradas las reglas del juego, y se centraban en mejorar su propia estrategia teniendo en cuenta un entorno de información imperfecta, en el que se tienen como entradas las cartas recibidas, las que están en la mesa, y las apuestas efectuadas por cada jugador. El escenario del Texas Hold ‘em con apuesta ilimitada, con la incertidumbre de dos cartas ocultas con cuyos posibles valores el jugador tiene que especular, ofrece un ejemplo muy bueno de juego con información imperfecta, y sirve como aperitivo para el planteamiento de otros juegos no tan lúdicos, que pueden ir desde la negociación, la ciberseguridad, las finanzas, o incluso la investigación de tratamientos antivirales (tomando las mutaciones del virus, cuya secuencia genética es conocida, como variables inciertas que le permiten sobrevivir a determinados medicamentos). Muchos planteamientos pueden tener esquemas similares a los del póker: aquí ya no hablamos de que una máquina pueda aprenderse las reglas de un juego y simplemente aplicar la fuerza bruta computacional para calcular, hablamos de otra cosa. Lo que la victoria de Libratus significa es, lisa y llanamente, que una inteligencia artificial ya es mejor tomando decisiones estratégicas en un entorno de información incierta que los seres humanos. Con todo lo que ello puede conllevar.

Si pensabas que una máquina solo era capaz de hacer de manera repetitiva aquello para lo que la habían programado, piénsalo de nuevo. Una máquina ha sido capaz de analizar 120,000 jugadas de póker y, teniendo en cuenta las cartas recibidas, las cartas en la mesa y las apuestas de cada uno de sus oponentes, ganar consistentemente en un número estadísticamente significativo de ocasiones, suficiente como para descartar que fuese simplemente cuestión de suerte. Ahora, cuando te plantees jugar al póker, ya lo sabes: no importa cómo de bien lo hagas, hay una máquina que lo haría mejor que tú y te ganaría sistemáticamente.

Prepárate para llegar a esa conclusión en cada vez más escenarios…

