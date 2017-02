Ética y política

Ayer, el presidente del país más poderoso del mundo cruzó de manera clara y patente una línea ética: utilizó su cuenta presidencial para atacar a una compañía por una decisión comercial. Si alguien quería conflictos de intereses, ya los tiene, y no podían venir empaquetados de manera más clara.

Que la cadena de grandes almacenes de lujo Nordstrom decida tener o no la línea de ropa de Ivanka Trump a la venta es una decisión estrictamente comercial. Tanto si la elimina como respuesta a la presión de una campaña de activismo, como si lo hace por sus escasas ventas o por la poca confianza en la originalidad de sus diseños, la decisión es una cuestión que atañe exclusivamente a los grandes almacenes, que deberán responder de ella ante sus clientes. Que un padre proteste en Twitter porque considera que esa decisión supone un maltrato a su hija podría llegar a ser comprensible, aunque parecería lógico pedir un mínimo de sentido de la responsabilidad si además de padre, resultas ser el presidente de los Estados Unidos.

Pero el problema del tweet que aparece sobre estas líneas no es que Donald J. Trump, padre de Ivanka Trump, proteste por el tratamiento de Nordstrom a su hija. El problema está una línea más arriba, cuando el propio Donald J. Trump decide utilizar su cuenta oficial como presidente de los Estados Unidos, @POTUS, específicamente propiedad del cargo y no suya personal, para retwittear su protesta. Al hacerlo, está poniendo el peso de su cargo en contra de una cadena de grandes almacenes, está reprochando una decisión comercial a una compañía desde la mismísima jefatura del estado. El problema no es que su hija Ivanka sea tratada justa o injustamente (Nordstrom elimina de manera habitual aquellas marcas que no generan las ventas esperadas), que sea una gran persona o que impulse a su padre a hacer las cosas bien, como dice el texto del tweet… todo eso es completamente irrelevante. El problema es que no se puede de ninguna manera utilizar un recurso del estado para una reclamación de carácter personal o empresarial. No se puede. Va contra las más elementales reglas de la ética.

La intensísima polarización que genera Trump ha llevado a que las acciones de la compañía suban un 4% en las horas inmediatamente posteriores al exabrupto del presidente, una prueba clara de la interferencia provocada sobre los procesos de toma de decisiones de una compañía privada. La compañía no se ha manifestado sobre el tema, y aunque estaría en su perfecto derecho de denunciar al presidente por prácticas injustas contra la competencia, no se espera que lo haga. Las consecuencias de una denuncia al presidente de los Estados Unidos son complejas, el proceso podría ser largo, y sin duda, se convertiría en un problema para la compañía teniendo en cuenta que un cierto porcentaje de la población norteamericana votó por Donald Trump.

Este caso marca todo un hito en el mal uso de las redes sociales en política. En realidad, sería equivalente a que el presidente de los Estados Unidos decidiese utilizar la cuenta de Twitter presidencial para hacer publicidad de una marca, para recomendar sus hoteles o para forzar a un gobierno extranjero a que aceptase unos términos de negociación sobre la construcción de uno de sus edificios. Cruzar esa línea genera un precedente verdaderamente malsano, algo que solo puede traer consecuencias negativas, como las tiene criticar y presionar a los jueces, hacerlos responsables de posibles futuros atentados, o pretender obligar a las mujeres a que “vistan como mujeres”. Y lo peor: le da exactamente igual. Es como un adolescente matón y maleducado que va a hacer en cada momento lo que le dé la real gana. Las reglas de la democracia, de la política o de la ética le dan exactamente igual. Buena suerte.