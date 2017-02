Desde la revista Capital, Jordi Benítez me pidió una columna sobre la que pensaba sería la característica principal del 2017 en cuanto a la evolución tecnológica, que titulé “El año de la división digital” (pdf). Fue publicada con el primer número del año, pero se me había pasado reseñarla hasta ahora.

En mi opinión, el año 2017 será el año en el que las señales del llamado digital divide se intensifiquen para hacerse cada vez más insoportables o más evidentes para muchos. A medida que la tecnología ofrece más y mejores posibilidades, metodologías más productivas, sistemas de interacción más ágiles, o modelos de negocio que dan lugar a una mayor eficiencia, la sociedad va escindiéndose entre aquellos que los abrazan y los usan con actitudes que van desde el tecno-fanatismo hasta el pragmatismo, mientras otros segmentos de la sociedad los ven como algo aparentemente incomprensible o implanteable.

La división, obviamente, no se queda en las personas. Alcanza a las empresas, y genera una frontera entre aquellas que son capaces de transformarse para extraer ventajas competitivas de las características del entorno y la progresiva ubicuidad de la tecnología, y aquellas que simplemente, siguen haciendo lo mismo que hacían, con leves variaciones cosméticas, y van cayendo progresivamente en la ineficiencia. Hoy precisamente estaré hablando de ese tema en The Data Day 2017: cómo las compañías que no son capaces de entender la necesidad de plantear su negocio en torno a la importancia del dato, de su procesamiento, de la obtención de los mejores algoritmos y de la mejora continua de sus sistemas de machine learning están destinadas a ser cada vez menos competitivas y desaparecer. Y no es una cuestión de complejidad: las barreras de entrada han caído hasta límites insospechados. Es una cuestión de mentalidad.

A continuación, el texto completo de la columna: