Carlos Otto me envió algunas preguntas por correo electrónico para documentar un artículo en La Vanguardia, que salió este pasado domingo y que tituló “Diez años usando smartphones: así nos ha cambiado la vida en esta década” (pdf), publicado con motivo de la apertura del Mobile World Congress 2017 en Barcelona.

Desde el ya mítico momento en que Steve Jobs presentó el iPhone en el escenario del Moscone Center en San Francisco el 9 de enero de 2007, pasamos de entender ese objeto que ahora todos llevamos en el bolsillo o en el bolso como un teléfono, y pasamos a verlo como un ordenador. Antes del iPhone, aún había muchas personas que sencillamente decidían de manera consciente “no tener teléfono móvil”, porque no sentían la necesidad de estar localizables o de llamar desde más sitios que no fueran su casa o su despacho. La llamada telefónica era la función principal e inseparable del dispositivo. El entonces llamado “teléfono móvil” era eso, un teléfono, con todo lo que ello conllevaba, y se trataba como tal: si lo sacabas del bolsillo, era porque te llamaba alguien o querías llamar a alguien.

Desde el iPhone, todo cambió. Las funciones se multiplicaron, las razones para llevarlo encima se convirtieron en aplastantes – el que conscientemente decidiese no llevarlo pasó a ser prácticamente extravagante – y su presencia creció hasta convertirse en la principal interfaz de la web. Visto con un poco de perspectiva, la transformación a nivel social es rapidísima y brutal. Un camino impresionante, recorrido en tan solo una década, la que va desde 2007 hasta 2017, en la que nuestros hábitos, usos y costumbres han cambiado de maneras absolutamente inverosímiles, que nos ha convertido en radicalmente dependientes del smartphone, el aparato sin el que literalmente no podemos salir de casa ni ir a ningún sitio, sin el que nos sentiríamos prácticamente perdidos, y con el que llevamos a cabo una gama cada vez más amplia de funciones. ¿Resucitar el Nokia 3310? Tonterías anecdóticas para nostálgicos.

A continuación, el texto completo de las preguntas que intercambié con Carlos:

P. En líneas generales: ¿de qué manera nos ha cambiado la vida el smartphone?

R. El smartphone nos ha cambiado la vida al añadir todas las posibilidades que supone llevar de manera permanente un ordenador potente en el bolsillo. Ha alterado drásticamente la idea de “teléfono móvil” dedicado supuestamente como primer fin a la comunicación, y la ha convertido en la de “ventana permanentemente abierta para acceder a cualquier información del mundo”, con todo lo que ello conlleva. Las personas que siguen utilizando principalmente el smartphone como teléfono puesto en su oreja en lugar de como ordenador puesto en su mano simplemente no han entendido nada, y a esos efectos, permanecen en el siglo pasado. El smartphone se ha convertido en la primera plataforma a la hora de acceder a información, y eso trasciende los límites de la comunicación y lo convierte en otra cosa, que recoge infinidad de usos para los que antes utilizábamos otros dispositivos, como una cámara, un GPS, una cartera, un ordenador, un reloj, un periódico, un bloc de notas…

P. ¿Qué dirías que ha ‘explotado’ más gracias al smartphone? ¿La mensajería instantánea, las fotos, las redes sociales…?

R. La lista de aplicaciones que han explotado gracias al smartphone es inmensa, y está en permanente expansión gracias a la idea de “there’s an app for that“. Ver el smartphone simplemente como dispositivo supone una visión incompleta, porque obvia su valor como plataforma y la posibilidad de utilizar sus sensores y componentes como elementos en una aplicación de cualquier cosa. Las tiendas de apps se han convertido en uno de los ecosistemas más vibrantes de los últimos tiempos, y han dado lugar a tal cantidad de usos, que hoy ya no nos extrañan usos que hace muy poco tiempo nos habrían resultado completamente extravagantes.

P. A día de hoy, que el móvil vaya más allá de ser una segunda pantalla y gane realmente a la TV parece más una quimera. Pero, ¿crees que en algún momento podrá poner en serios aprietos a la TV tradicional?

R. Las características del smartphone no favorecen la idea de “ver la tele” como tal, debido a su tamaño relativamente pequeño. Sin embargo, sí funcionan para el acceso asíncrono a contenidos, para el consumo de juegos interactivos – como sustitución de la consola – o para el consumo ocasional vinculado a una disponibilidad menor de otra pantalla, como ocurre ahora en las líneas del tren de alta velocidad en las que Telefonica ya ha desplegado su solución de conectividad: muchos usuarios van en el tren viendo una serie, una película o un partido en directo. Muy posiblemente, seguiremos prefiriendo ver determinados contenidos en una pantalla grande y desde el sofá, pero el smartphone ofrece alternativas que muchos consideran muy interesantes para este consumo.

P. ¿Qué pasará con los ordenadores? ¿Quedarán reducidos al ámbito laboral y ya?

R. Los ordenadores continúan teniendo un valor importante cuando predomina el componente de generación de contenido textual, porque el teclado de un smarpthone sigue teniendo algunas limitaciones de usabilidad, por mucho que seamos capaces de teclear relativamente rápido en él. Yo he llegado a escribir entradas en mi página íntegramente desde un smartphone, pero aunque como tal sea posible, no es algo que me resulte especialmente atractivo hacer. Por otro lado, el ecosistema definido por el ordenador carece del dinamismo brutal que posee el ecosistema smartphone, en el que la renovación del parque tiene lugar con una rotación mucho más elevada y las prestaciones evolucionan de manera mucho más rápida.

P. ¿Podemos estar volviéndonos adictos a los smartphones? ¿O hay un puntito tecnófobo en esas sospechas?

R. La idea de la adicción es profundamente absurda y retrógrada. Por supuesto que si reunimos el tiempo que alguien empleaba leyendo el periódico, mirando un mapa, haciendo y editando fotografías, tomando apuntes, jugando a videojuegos o mirando la hora y lo concentramos en un solo dispositivo, el uso total que se obtiene va a ser elevado, pero no recuerdo que considerásemos nunca a nadie adicto a su reloj, a los periódicos o a su cámara de fotos, y la idea me resulta fundamentalmente absurda y primaria. Las adicciones existen, por supuesto, afectan generalmente a un porcentaje relativamente pequeño de la población, y deben ser idealmente puestas bajo un cierto nivel de control, pero de ahí a llamar adicto a todo aquel que mira la pantalla de su smartphone para hacer todo tipo de cosas en un dispositivo enormemente versátil va un trecho enorme. Hay muchísima desinformación, exageración y tontería con este tema.