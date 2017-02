Esta página cumple hoy catorce años. Catorce años desde que una tranquila mañana de sábado, 21 de febrero de 2003, me diese por probar aquella herramienta para expresar mis propios pensamientos en la red, en una publicación propia, sin necesidad de esperar a que fuese un medio el que me lo pidiese o a que llegase el día que me tocaba escribir mi columna (sí, ya entonces tenía una columna… de hecho, llevaba más de dos años con ella! :-)

Desde entonces, cambios de herramientas, cambios de diseño, cambios de muchas cosas… pero un elemento constante: el uso de la página como forma de mantenerme al día como profesor de innovación, y como forma de almacenar enlaces y reflexiones para utilizar en mis clases. La página nació como herramienta para mejorar mis capacidades docentes, y esa misma sigue siendo su motivación principal, así que tenedme miedo, mucho miedo: dado que no parece haber demasiados elementos que indiquen que vaya a dejar de ser profesor en un futuro próximo ni que vaya a perder ese rasgo obsesivo-compulsivo de mi personalidad, es más que posible que, si todo va bien, siga dando la lata durante bastante tiempo!

Aunque los catorce años se identifiquen generalmente con una edad más propia de la adolescencia, lo cierto es que las páginas en internet siguen un calendario diferente: no creo que llegue al famoso multiplicador de siete que habitualmente se aplica a los años de los perros, pero sin duda, algo debe de haber, porque la sensación actual es la de tener una página en plena madurez, muy asentada en sus rutinas, sus mecánicas y su posicionamiento, que sigo disfrutando escribir, y cuya comunidad me sigue aportando muchísimos elementos interesantes. Según los indicadores de tráfico y de seguimiento a través de redes sociales, la página mantiene una popularidad con incrementos razonablemente constantes, con la excepción de su versión en inglés, que crece de manera bastante más activa (supera ya los veinte mil seguidores en Medium y crece también a buen ritmo en LinkedIn). Además, sigue manteniendo una comunidad viva y estable, en la que convivís visitantes habituales que dejáis vuestras reflexiones sobre muchas de las entradas, con otros que se prodigan algo menos o que aparecen de manera esporádica, pero que sin duda también aportan cuestiones interesantes.

La página ha crecido, sin duda. Yo también peino bastantes más canas que cuando empecé, ya no soy el mismo profesor recién llegado de los Estados Unidos y centrado sobre todo en tecnología, mis temáticas se han ido ampliando bastante más hacia temas relacionados con innovación y la transformación de las compañías y de la sociedad, y posiblemente, ahora escoja con algo más de cuidado mis batallas. Madurez, dicen que lo llaman :-) Desde este año, además, me toca intentar poner algunas de esas cosas en práctica ya no en compañías por las que me acercaba a dar algún consejo o a intentar generar alguna reflexión, sino en la mía propia, en la que llevo veintiséis años. ¡Poca broma!

Ya son nada menos que 7,360 entradas (en 5,114 días, lo que supone unas 1.4 entradas por día… hubo épocas en las que escribía más entradas y solían ser bastante más cortas, meros apuntes rápidos sobre una noticia), y en el momento de escribir esto, 176,455 comentarios (unos 24 por entrada y unos 35 al día, aunque esos números eran sensiblemente menores en los años iniciales y tienden a ser por lo general mayores ahora). Los números, al final, son números. Pero la sensación permanece, y me sigue gustando mucho lo que hago.

Catorce años, se dice pronto! A todos, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí!