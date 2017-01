Recordando el primer iPhone

En el décimo aniversario del lanzamiento del primer iPhone, Jose Manuel Sánchez me envió dos preguntas para un artículo que estaba preparando para ABC. El título final, “Apple, el gigante que se tambalea y echa de menos el talento de Steve Jobs” (pdf), no refleja especialmente mi opinión al respecto, pero incluye algunos de mis comentarios, y me ha hecho recordar aquella época.

Viví la presentación del iPhone el 9 de enero de 2007 desde el CES de Las Vegas, comprobando cómo el lanzamiento de un solo dispositivo por parte de una compañía que ni siquiera estaba allí era capaz de robar completamente el protagonismo a todo el resto de la poderosa industria de la electrónica de consumo. Ya en aquel momento, la sensación de que Apple tenía la capacidad de marcar la agenda de toda la industria era clara y evidente.

Poco tiempo después, tuve la oportunidad de probar mi primer iPhone, al que hice la fotografía que aparece sobre estas líneas (que terminó incluida en un artículo de Wired). En aquellos tiempos yo era un devoto de BlackBerry, un dispositivo cuyo teclado echaré de menos toda la vida. Mis primeras impresiones sobre el iPhone no fueron especialmente buenas: el uso que hacía de la BlackBerry entonces ya se acercaba mucho a la idea de smartphone, de aparato en el que hablar por teléfono era lo menos importante y lo interesante era la capacidad de conexión y de correr aplicaciones, y aunque el planteamiento del iPhone me pareció profundamente disruptivo – y así lo dije en una sesión de formación a la propia RIM en junio del 2007 – seguí utilizando BlackBerry hasta 2010, año en el que comencé a utilizar terminales Android.

No volví a iPhone hasta mediados de 2015, y sin considerarme un fanboy de la compañía, sigo pensando que aunque cubrir el hueco que dejó Jobs es un reto difícil, la compañía no está pasando por ningún mal momento derivado de ello – o si lo está, espero que mis peores momentos sean como el que actualmente está pasando Apple. Estratégicamente, la compañía sigue marcando muchas de las tendencias en electrónica de consumo, sigue manteniendo un liderazgo importante en muchos aspectos, sigue manteniendo su capacidad de reinvención de categorías, y sigue vendiendo productos con una calidad que sigo considerando diferencialmente superior.

A continuación, el texto completo de las preguntas y respuestas que intercambié con Jose Manuel: