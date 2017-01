La voz como interfaz universal

Todo indica que Amazon está logrando configurarse como el gran ganador del CES 2017 de Las Vegas gracias a Alexa, la interfaz de voz de su Echo, y a su integración con cada vez más productos de todo tipo. La victoria de Amazon es fruto de una experiencia acumulada de más de dos años, de apalancarse en la importantísima base de clientes de Amazon Prime, y de una API brillante y abierta que permite que marcas de todo tipo incorporen la ya muy pulida interfaz conversacional a todo aquello que la imaginación permita: interruptores, electrodomésticos, monitores para bebés, robots y hasta automóviles. En el fondo, la estrategia que Amazon lleva años haciendo fenomenalmente bien y que aplicó a aspectos como la logística o los servicios web: desarrollar para sus productos y necesidades, y posteriormente abrirlos a todos aquellos que los quiera usar.

Gracias a esa victoria, se vuelve a hablar del futuro de las interfaces de voz para todo, y de la importancia de que la tecnología desaparezca de nuestra vista y dé lugar a acciones cada vez más simples. El atractivo de entrar en tu casa y simplemente pedir de viva voz que se enciendan las luces, suene la música o se encienda la televisión solo es tal cuando la interfaz te entiende a la primera y de forma inequívoca, no cuando tienes que pelearte con el asistente para que al final te acabe diciendo que “esto es lo que he encontrado en internet sobre…”. El desastre de Siri, que la inmensa mayoría de los usuarios acabamos utilizando únicamente para dos funciones probadas o no utilizando en absoluto, es una buena prueba de lo que ocurre cuando un asistente no se optimiza adecuadamente. En ese sentido, la experiencia de usuario obtenida por Amazon parece incidir precisamente en eso: que hace muy bien todo aquello que Siri hace rematadamente mal.

En la batalla de la voz, Amazon se perfila como un muy claro ganador ante el SDK de una Apple con muy mala fama; ante una Google que, aunque se anuncia como un firme contendiente, únicamente acaba de llegar a la categoría; y ante una Microsoft a la que se sigue esperando. La experiencia, en el caso de los interfaces de voz, resulta fundamental: la capacidad de entender nuevas palabras, de desarrollar mayor tolerancia a errores o a determinados acentos, o de entender frases incompletas o expresadas de formas gramaticalmente incorrectas es algo que mejora a medida que acumulamos experiencia, una experiencia que, además, se deriva del uso distribuido de todos los dispositivos de la red. Para Amazon, que carece de una posición desarrollada en el mercado smartphone como tienen Apple o Google, contar con más de cinco millones de dispositivos en hogares norteamericanos, británicos o alemanes ofrece un muy buen comienzo, pero la posibilidad de ampliar esa base de uso a muchos más dispositivos y contextos es susceptible de generar una ventaja mucho mayor. Y si hacemos caso de las tendencias reflejadas en el mercado norteamericano, todo indica que el gesto de interactuar mediante la voz se está popularizando más y convirtiéndose en más natural a nivel del salón del hogar que frente al smartphone, donde no deja de resultar relativamente artificioso e incómodo salvo en contadas ocasiones. En mi caso, acabo utilizando a Siri únicamente para preguntar a qué hora se juega algún partido, el tiempo que hace o pedirle que me cronometre una taza de té, mientras que las oportunidades para pedirle cosas a un asistente doméstico – que funcione bien, obviamente – tienden a ser mucho más frecuentes y solaparse con las ya citadas. Es posible que la estrategia de darle oídos a un cilindro con siete micrófonos colocado en el salón haya terminado siendo más eficiente que la de dárselos a un smartphone que llevamos en todo momento en el bolso o bolsillo. Y si ahora además la estrategia de integración de Amazon funciona, como su éxito en el CES parece indicar, es posible que nos encontremos con la amiga Alexa en cada vez más sitios y asociada a más objetos.

¿Qué porcentaje de nuestra interacción con la tecnología va a desplazarse hacia interfaces de voz en los próximos tiempos? Si hacemos caso a las tendencias reflejadas en CES, todo indica que puede llegar a ser bastante significativo.