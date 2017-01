Conectando lo insospechado

En la foto, una de las estrellas del CES de este año: en efecto, es… una cama. En efecto, una cama inteligente, la Sleep Number 360, capaz de adaptarse perfectamente a nuestra postura y a la firmeza deseada desplazando masas de aire en su interior, de calentarnos los pies si los tenemos fríos, o incluso de elevarnos suavemente la cabeza si detecta que estamos roncando. Una cama conectada con una app que se encarga de mejorar la calidad de nuestro sueño, de cuantificarlo, o de recomendarnos un nivel de firmeza diferente si el día anterior hemos hecho mucho ejercicio, tan solo por poner algunos ejemplos.

A la mayor parte de las personas que conozco, incluso teniendo en cuenta que tiendo de manera natural a moverme en círculos en los que predomina el gusto por lo tecnológico, la idea de dormir en una cama conectada les resulta entre lo superfluo y lo directamente extravagante. Después de todo, dormir es dormir, es meterse en la cama y descansar, y cualquier cuestión adicional se califica rápidamente de frivolidad, ¿no?

Ya. Frivolidad. Hasta que deja de serlo. Hasta que empiezas a pensar que el descanso es una parte muy importante de la calidad de vida, hasta que empiezas a tener problemas con los pies fríos o con los ronquidos, o hasta que te planteas que dormir es una cosa, y descansar de verdad y de manera reparadora es otra muy distinta. No es mi caso, yo realmente más que dormir, me desconecto, pero después de todo, pasamos en torno a un tercio de nuestra vida en la cama, así que hay cuestiones en las que la consideración y la etiqueta de frivolidad es posible que haya que aplicarla con una cierta precaución. Sin duda, todos podemos plantearnos prescindir de una cama de varios miles de dólares con una app para gestionarla, pero empiezo a pensar que no solo tiene su mercado, sino que es posible que, en el futuro, prestaciones de ese tipo se incluyan dentro de lo que encontraremos normal y lógico tener en el lugar en el que descansamos. Lo que me lleva a plantearme una cuestión muy clara: ¿cuándo pasa a tener sentido pensar en una cama conectada? Simplemente, cuando podemos conectarla, cuando la tecnología para dotarla de un plus de funcionalidad que lo justifique empieza a estar disponible.

Y si conectar una cama nos parece inicialmente extravagante, ¿qué tal conectar un cepillo de dientes? A primeros del pasado octubre, por gentileza de P&G, recibí su último modelo de cepillo de dientes eléctrico, el Oral-B Genius 9000. Este tipo de detalles de compañías que me mantienen informado sobre sus productos tecnológicos no me obligan a ningún tipo de contraprestación, no me comprometen a escribir, ni a tuitear ni a nada parecido, pero he querido traerlo a colación porque me ha generado una impresión bastante parecida a la de la cama: de entrada, la idea de cepillarme los dientes utilizando una app me sugería algo entre la frivolidad y la extravagancia. Soy bastante obsesivo con mi higiene dental y me gusta la sensación tras el cepillado que dejan los cepillos eléctricos, pero no veía en absoluto claro lo que una app podía aportar, y lo probé, básicamente, por decir que lo había probado, sin mucha fe. sin embargo, tras varios meses de uso, ¿qué ha ocurrido? Que no solo continúo encendiendo la app cada vez que me cepillo los dientes, sino que incluso me voy específicamente a por el smartphone antes de empezar el cepillado si me lo he dejado en otra parte de la casa, me voy de viaje con su estuche cargador (que además sirve también para cargar otros dispositivos, todo un plus en mi caso :-) y hasta uso la app para reseñar cuando me cepillo los dientes con un cepillo manual, como me ocurre cuando me coincide lavarme los dientes en mi despacho en lugar de en casa.

¿Qué hace que la idea de conectar algo tan aparentemente peregrino como un cepillo de dientes tenga sentido, y por qué paso de pensar en ello como en una frivolidad a considerarlo una parte de mi rutina diaria? Cuestiones como el comprobar objetivamente que tu higiene dental mejora, que consolidas hábitos que antes no hacías como el cepillado de la lengua o el uso del colutorio (la app incluso te gamifica y te da insignias en función de tus patrones de uso) y, en general, la constatación de un hecho: que incluso algo tan aparentemente sencillo y trivial como el cepillarse los dientes puede mejorar sensiblemente si la llevas a cabo con el extra de método y de procedimentado que aporta la app. Nada más lejos de mi intención que hacer un anuncio de cepillos de dientes, pero sí me ha parecido interesante que algo que de entrada no me llamaba especialmente la atención, se haya convertido en un hábito consolidado y me parezca que, en efecto, me aporta valor de una manera clara.

¿Por qué conectamos objetos insospechados, como una cama o un cepillo de dientes? Sencillamente, porque podemos. Porque la tecnología lo ha hecho no solo posible, sino sencillo e interesante. La internet de las cosas es lo que tiene, que hay infinidad de objetos que de entrada nos puede parecer una soberana tontería conectar, pero que si se plantea de la manera adecuada, pueden llegar a tener bastante sentido.