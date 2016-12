Sobre el tecnoescepticismo

Mi columna de esta semana en El Español se titula “Tecnoescepticismos“, una de las tristes realidades con las que me encuentro constantemente. Las razones por las que una persona decide adoptar una actitud de desconfianza radical o de fatalismo supremo ante la tecnología pueden ser muchas: en numerosos casos tienen que ver con la natural tendencia a la inercia, a rehuir el cambio, a encontrarse más cómodo con lo que se conoce, o al temor a las posibles consecuencias de las cosas nuevas. En otros, hablamos simplemente de incultura, o de simplificación peligrosa de la realidad hasta que cuadra con unas creencias determinadas, a veces muy arraigadas y consolidadas.

En una semana, nos hemos encontrado con un buen puñado de noticias que confirman el avance de tecnologías habitualmente objeto de un fuerte escepticismo: la conducción autónoma y la logística mediante drones. En el primer caso, la semana comenzó con el anuncio de Google de que, siguiendo el plan previsto desde sus inicios y el que de hecho originó la creación de Alphabet, Inc., pasaba a convertir su división de conducción autónoma en una compañía independiente, Waymo, que funcionará bajo el paraguas del holding. La noticia no deja ninguna posible duda: supone el paso desde la categoría experimental, desde la fase de pruebas, hasta la de negocio, la de búsqueda de mercado y clientes, la de facturación. Y sin embargo, inmediatamente aparecieron agoreros que afirmaban que “Google abandonaba el proyecto de conducción autónoma”, que “desinvertía”, o incluso que se inventaban declaraciones de directivos de la compañía que supuestamente afirmaban que “el proyecto no era viable”… difícil ver un análisis más torpe, pero sobre todo, más absurdo o más desconocedor del funcionamiento de los entornos corporativos.

El escepticismo sobre el tema llega al punto de, cuando se analiza otra noticia relacionada, el inicio de las actividades comerciales con vehículos autónomos de Uber en San Francisco, surjan en pocas horas voces que afirman categóricamente que “el proyecto se cancela” nada menos que “porque un vehículo de la compañía fue filmado pasándose un semáforo en rojo”, y “le han retirado los permisos”. En efecto, un conductor de una empresa competidora que llevaba una dashcam, capturó un vídeo de un vehículo de la compañía en el momento en que se pasaba un semáforo en rojo… como miles de vehículos se pasan semáforos en rojo todos los días, en todas las ciudades del mundo, y sin evidencia alguna sobre si el vehículo estaba circulando con los sistemas de conducción autónoma activados o de manera manual, y lo envió inmediatamente al San Francisco Examiner.

El hecho puede ser calificado de muchas maneras, pero desde luego, jamás de manera dramática, dado que además, la maniobra, como puede verse en el vídeo, no supuso el menor peligro para nadie. Y lo que sí es completamente evidente para cualquiera con dos dedos de frente es que el hecho de que el proyecto se paralice momentáneamente por la falta de un permiso no tiene absolutamente nada que ver con el semáforo en rojo: nunca, jamás, en ningún lugar del mundo, la administración reacciona a esa velocidad. La paralización se debe a un simple tema administrativo: Uber creía que por el hecho de circular siempre con un conductor preparado para tomar el mando, no necesitaba solicitar una licencia específica, licencia que el propio Department of Motor Vehicles (DMV) de California afirma que “es esperable que obtenga”.

El episodio me lleva al análisis de una de las categorías más frecuentes de escepticismo tecnológico: la generalización de lo anecdótico. Lo mismo ocurrió cuando el famoso accidente del vehículo de Google, el único que se ha podido achacar a un fallo de su software, y que se redujo a un pequeño roce con un autobús: inmediatamente, todo eran análisis que apuntaban poco menos que a la no viabilidad del proyecto, cuando la cuestión se reducía a cambiar unas líneas de software. Pretender que un proyecto de conducción autónoma, con todo lo que ello conlleva, “se paraliza” o “se cancela” porque un vehículo roza a otro o porque se ha saltado un semáforo en rojo es tan profundamente absurdo e insostenible, tan ridículo que sonroja simplemente pensarlo. Y sin embargo, he visto a personas que considero muy inteligentes afirmar ese tipo de cosas sin pestañear. Simplemente, una cuestión de renunciar al análisis si te parece que los hechos corroboran tus hipótesis o tu forma de ver el mundo.

El tecnoescepticismo, como todos los escepticismos, debería ser bueno: debería suponer la dosis adecuada de realismo, de no dejarse llevar por el entusiasmo, de poner las cosas en su sitio, de cabeza fría o de pies en la tierra. El mundo necesita escépticos. Pero cuando el escepticismo se convierte en irracional, en una simple pose categórica, en un descreimiento sistemático o en un motivo de orgullo, se incurre en actitudes que solo pueden ser calificadas como de simplistas o absurdas, y que se convierten en profundamente ridículas.

Los coches autónomos ya circulan, y los drones de Amazon ya vuelan. Como era lógico, por otro lado: cuando las empresas serias y solventes hacen anuncios como esos, no suelen hacerlos para terminar quedando como ingenuos o como torpes. Las fases de pruebas están, a gran velocidad, dejando paso ya a despliegues comerciales con clientes escogidos, para posteriormente, pasar a la siguiente fase, en la que hablaremos ya de la fase de adopción. A todos los efectos, los coches autónomos y los drones ya están aquí. Si eras de los tecnoescépticos, ya sabes… welcome to reality!

This article is also available in English in my Medium page, “On techno-skeptics“