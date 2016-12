Facebook: ni contigo, ni sin ti…

Lo comentamos en su momento, hace alrededor de año y medio: Instant Articles era la forma que Facebook tenía de demostrar que sabía cómo competir en la web de hoy. Ahora, algunos medios empiezan a caer en la cuenta de que esa forma de competir implica obtener una posición de tal supremacía, que la convierta en completamente imprescindible.

Un artículo en Venture Beat titulado “For publishers, Facebook is the devil“ incide precisamente en ese tipo de problemas. La red social, con su llegada a más de 1,800 millones de personas en todo el mundo, ha conseguido convertirse en el lugar imprescindible para llegar a una cantidad de usuarios cada vez más amplia, que han ido pasando casi sin darse cuenta de acudir a Facebook para cuestiones frívolas, como saber qué hacían sus amigos o ver fotografías de sus vacaciones, a pasar más tiempo leyendo las noticias y sometidos a los algoritmos de recomendación de contenidos que les permiten sentirse que se mantienen informados y al día, en la misma sintonía que el resto de las personas a las que siguen.

En ese proceso, y utilizando Instant Articles como arma de seducción masiva, Facebook disparó su propuesta: dame tus contenidos, déjame que los ponga en mis servidores para que se visualicen mucho más rápido y más bonitos en dispositivos móviles – más de mil millones de usuarios en todo el mundo acceden a Facebook únicamente desde su smartphone – y así podrás incrementar tu alcance, con la posibilidad incluso de integrar tus trackers para no perder control de tu audiencia, e incluso tu publicidad. Si como resultado de la jugada, más usuarios ven tu publicidad y facturas más dinero, enhorabuena: Facebook no pide ninguna comisión a cambio. De hecho, solo lo hace si le pides específicamente que sirva publicidad de su repositorio para rellenar tu inventario, en cuyo caso, lo hace con un porcentaje que se ha convertido en prácticamente estándar en la industria: 30% para Facebook, 70% para la publicación. En el colmo de la generosidad, podrás incluso integrar tu maquetación, tus logotipos, tu estilo y otros elementos de tu estética dentro de Instant Articles, para que no pierdas tu personalidad. La reducción del poder de la cabecera a su mínima expresión: en realidad, lo que el usuario sabe es que lee las noticias “en Facebook”, y lo demás tiende a pasar a un segundo plano.

Con ese suculento esquema, Facebook es, para los medios de comunicación, una oferta que no se puede rechazar. Si quieres más lectores, ven conmigo y acepta mis reglas. ¿Dónde está el problema? En que las reglas, para Facebook, son un esquema que no tiene por qué permanecer igual toda la vida. Del mismo modo que todos hemos ido viendo cómo el alcance orgánico de una publicación en el muro de una página iba reduciéndose hasta prácticamente hacer necesario que la página invirtiese en publicidad, ahora Facebook comienza a modificar sus algoritmos para modificar el mix entre noticias de los medios y publicaciones de amigos, lo que lleva a los medios a que las visitas que obtienen dependan enormemente de ese algoritmo.

La técnica ha sido utilizada por Facebook en ocasiones anteriores: primero, te dejo ver cómo podría funcionar el sistema si lo dejásemos libre, y te dejo comprobar cómo las visitas desde Facebook van incrementando su cuota en las estadísticas de tu página. Después, cuando ya te has acostumbrado a ese alcance, lo recorto mediante un cambio en mi algoritmo – en este caso, poniendo como excusa las quejas de los usuarios que supuestamente pedían más contenido de sus amigos y menos noticias – y paso al plan B: si quieres mantener el alcance que tenías antes del cambio de algoritmo, solo podrás hacerlo si inviertes en publicidad.

Como suelo comentar en mis clases, el negocio de Facebook es el pastoreo. Podemos imaginarnos a Mark Zuckerberg en lo alto de una colina, viendo lo que hace un rebaño de nada menos que 1,800 millones de ovejas, y tomando decisiones sobre qué quiere que hagan en cada momento, manejando algoritmos como los buenos pastores (supuestamente) manejan a sus perros. Lo que Facebook ha conseguido es dominar el tráfico en su red, llevarnos a leer unos u otros contenidos en función de su situación en nuestros muros generando una ilusión de libre albedrío, y después modificar eso flujos de tráfico a su antojo llevando a quienes generan esos contenidos a pagar publicidad para alcanzar los resultados deseados. Es, en realidad, un esquema diabólico que lleva a los medios a plantearse que si quieren una circulación determinada, no pueden hacerlo sin Facebook… pero tampoco pueden hacerlo sin pasar por su caja. El mayor medio de comunicación del mundo no genera contenidos, es simplemente una plataforma que usa el contenido de los demás para mantener a los usuarios en ella. Un negocio perfecto, creado con auténtica maestría por alguien que entiende muy bien el funcionamiento de la web.

Facebook se ha convertido por derecho propio en la llave de las audiencias en la web. Mantenerse al margen de Facebook es implanteable, pero permitir que sea Facebook quien prácticamente decida con sus algoritmos el alcance que tienes en cada momento tampoco parece la mejor opción. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio…