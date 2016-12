En los LinkedIn Top Voices de 2016

Me contactan desde LinkedIn para decirme que mis publicaciones en su red me han supuesto ser seleccionado para su lista de LinkedIn Top Voices 2016, una lista que se determina en función de la popularidad de las entradas y el nivel de comentarios que generan, y en la que soy el único español. Concretamente, me han situado el segundo en la lista dedicada a Management and Culture.

Aunque llevo en LinkedIn desde el origen de los tiempos, y con un uso generalmente más orientado a mis alumnos que a mí mismo, tomé la decisión de empezar a compartir mis contenidos en esa red hace relativamente muy poco, en julio de 2015. Mi decisión fue utilizar LinkedIn para compartir mis contenidos en inglés: en español ya consideraba que generaba suficiente atención, y en realidad, lo que me preocupaba era que mi LinkedIn tenía un fuerte predominio de contactos en España, frente a un alumnado que cada año más, venía de más sitios del mundo y en el que los españoles o hispanohablantes eran ya sistemáticamente una clara minoría.

Mi idea era que publicar en inglés me podía facilitar, como de hecho así ha sido, una expansión de mi perfil fuera de España, lo que podría redundar en más contactos internacionales y en la posibilidad tanto de dar lugar a más conferencias, como de resultar de más ayuda para mis alumnos en ese ámbito. Hasta el momento, he publicado en LinkedIn un total de 397 artículos disponibles en esta página, que pueden también ser leídos en mi página en Medium. No traduzco todas las entradas que escribo: cuando son temáticas de interés local, o referencias a publicaciones en prensa en español, citas, entrevistas, etc., generalmente no lo hago, porque estimo que no tendría mucho sentido publicarlo sin traducir el original. Igualmente, cuando publico artículos directamente en inglés en otras publicaciones, suelo publicar en LinkedIn únicamente el enlace a la publicación original.

Los criterios utilizados por LinkedIn para determinar la clasificación son, tomados de la propia comunicación de la compañía,

“Para compilar la lista utilizamos una combinación de datos y señales editoriales diseñadas para capturar las voces que marcan la agenda en sus industrias. Algunos de los inputs incluyen la participación (en particular el número de comentarios y las veces que cada entrada es compartida), el crecimiento en seguidores vinculado a la actividad editorial, y el número de veces que el escritor aparece en canales en su área de especialización. También tratamos de enfatizar la diversidad de temas y voces. La lista refleja la actividad editorial durante un período de 12 meses, entre octubre de 2015 y octubre de 2016, y como con todas las listas de LinkedIn, excluye a los empleados de LinkedIn y de Microsoft.”

Mi motivación para escribir, y sobre todo, para hacerlo en modo obsesivo-compulsivo todos los días, sigue siendo la misma de siempre: obligarme a mí mismo a mantenerme al día en una disciplina que me resulta absolutamente fascinante y de la que doy clase todos los días a un público extremadamente exigente. Pasar a hacerlo en inglés además de en español es simplemente una consecuencia natural de la fortísima internacionalización de mi actividad docente, en la que desde hace algún tiempo me pasan meses sin dar ni una sola clase en español.

Desde que comencé a publicar traducciones al inglés de mis entradas en Medium en julio de 2013, he ido viendo como mi número de seguidores en ese idioma iba aumentando tanto en esa misma red como en LinkedIn. En el caso de Medium, mi cuenta alcanza ya los quince mil seguidores y mi página los cuatro mil, con unas estadísticas y una interacción en consistente crecimiento. Y en el caso de LinkedIn, me encuentro con el premio que supone la inclusión en esta lista, en la que aparecen “monstruos” como John Battelle, Vivek Wadhwa, Tom Davenport o Martin Lindstrom por citar únicamente algunos, y que es decididamente mucho más de lo que me podía esperar cuando empecé a producir contenido en un idioma en el que, sobre los temas que yo suelo tocar, hay muy buenas voces y muy autorizadas.

A todos los que me seguís, comentáis o compartís en español o en inglés, como siempre, muchísimas gracias! :-)

This article is also available in English in my Medium page, “What it means to be among the LinkedIn Top Voices 2016”