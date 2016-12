¿El año de la home automation?

Dos dispositivos parecen estar luchando una batalla por las preferencias de los usuarios norteamericanos en lo referente a home automation (domótica, smart home, etc.) en la temporada de ventas más activa del año: por un lado, Amazon Echo, en el mercado desde junio de 2015 (estuvo disponible desde noviembre de 2014 para miembros de Amazon Prime o por invitación). Por otro, Google Home, lanzado en noviembre de 2016 dentro de su apuesta por el mundo del hardware, y con una funcionalidad muy similar.

En ambos casos hablamos de interfaces conversacionales para automatizar determinadas tareas, tales como encender luces como las Philips Hue, poner música desde servicios como Amazon Music, Spotify u otros, responder preguntas, leer audiolibros, dar las últimas noticias, la predicción meteorológica, controlar interruptores, termostatos inteligentes u otros dispositivos conectados, o muchos otros servicios, desde pedir una pizza a una recogida de Uber. Un mundo de conveniencia y tintes futuristas que muchos están ensayando ya desde hace algún tiempo mientras otros rechazan por el miedo a permitir que sus acciones sean registradas, pero que indudablemente está ganando tracción progresivamente y convirtiéndose en una lucha por la cuota de mercado entre Amazon y Google, mientras esperamos ofertas de compañías como Apple, de la que lleva tiempo anticipándose un dispositivo similar, o Microsoft, que trabaja en el lanzamiento de su HomeHub.

En el mercado norteamericano, el panorama actual está claramente marcado por la ventaja en tiempos que posee Amazon como pionero en la categoría, que le ha permitido además integrar todas las prestaciones de su interfaz de venta de todo tipo de productos, al tiempo que posibilitaba su extensión y popularización utilizando la base del importante y creciente parque de usuarios de Amazon Prime, que alcanza ya según algunos analistas a la mitad de todos los hogares norteamericanos. La reciente llegada al segmento de Google marca la importancia de un segmento que hasta el momento, Amazon dominaba prácticamente en exclusiva, y que podría haber alcanzado ya cinco millones de hogares, además de convertirse en uno de los competidores más importantes en el mercado de altavoces conectados.

La automatización de funciones domésticas es un segmento del que se lleva hablando mucho tiempo, y que en los Estados Unidos ya ha logrado conquistar, con diversos grados de penetración, un significativo número de hogares. Fuera de los Estados Unidos, Amazon Echo ha sido lanzado por el momento únicamente en Reino Unido (septiembre de 2016) y Alemania (octubre de 2016), mientras Google Home aún espera fechas para su disponibilidad.

¿Será 2017 el año en el que veremos la popularización de este tipo de dispositivos más allá de los Estados Unidos?

This article is also available in English in my Medium page, “The year of home automation?”